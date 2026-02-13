RU

Поезда отменяют и запускают автобусы: УЗ срочно изменила график в трех областях

Фото: "Укрзализныця" меняет расписание движения поездов 13 февраля (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за ситуации с безопасностью в ряде регионов Украины внесены изменения в график движения железнодорожного транспорта. На нескольких направлениях УЗ вынужденно заменила поезда автобусными трансферами для обеспечения безопасности пассажиров.

Сумская и Черниговская области

На севере страны зафиксированы точечные изменения в пригородном и региональном сообщении. В Сумской области региональные поезда курсируют только до/из Конотопа, а пригородные - до станции Кролевец.

В Черниговской области временно приостановлено движение рейсов сообщением Сновск - Бахмач (в обоих направлениях).

Восточное направление

Участок "Лозовая - Барвенково - Краматорск" остается зоной повышенной опасности. Чтобы обеспечить сообщение, организован автобусный объезд - стыковка рейсов налажена в координации с поездными бригадами.

Особое внимание уделяется эвакуации гражданских из Донецкой области. При поддержке БФ "Пролиска" организован подвоз людей к эвакуационным поездам в Харьковской области и автобусные трансферы на запорожском направлении.

Запорожская область

В Запорожской области продолжается усиленный контроль за обстановкой безопасности. В зависимости от ситуации, железная дорога применяет или прямой пропуск поездов, или пересадку на автобусы. Пассажиров призывают внимательно слушать указания работников вокзалов.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 февраля в Харьковской и Днепропетровской областях вводят временные изменения в расписании отдельных пригородных поездов. Часть рейсов перенаправили или изменили конечные станции из-за направлений, проходящих через Лозовую и близлежащие станции. Это связано с тем, что в последнее время РФ активно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины.

