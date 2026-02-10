ua en ru
Побачення під паротягом: УЗ запускає Романтичні експреси у Києві та Львові (розклад)

Вівторок 10 лютого 2026 18:31
UA EN RU
Побачення під паротягом: УЗ запускає Романтичні експреси у Києві та Львові (розклад) Фото: УЗ організовує Романтичні поїзди на День закоханих (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

До Дня закоханих у Києві та Львові курсуватимуть особливі ретро-поїзди на паровозній тязі. Квитки на незвичні рейси вже з’явилися у продажу, а для військовослужбовців передбачені спеціальні умови та подарунки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Читайте також: УЗ змінила графік руху понад 100 поїздів: де знайти оновлені розклади

Святкові поїзди курсуватимуть у Києві та Львові 14 і 15 лютого під паротягами, що гарантують світло й тепло під час подорожі.

Романтичні експреси відкриті для всіх закоханих - незалежно від віку, тривалості стосунків чи того, чи це перше побачення, чи золоте весілля. Подорож проходитиме у новому люкс-вагоні з купе на двох, під романтичну музику та зі святковою атмосферою.

Коли і де курсуватимуть поїзди

Романтичні експреси вирушатимуть двічі на день:

  • Київ - о 14:45 та 19:10; маршрут: "Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний".
  • Львів - о 15:30 та 19:00; маршрут: "Львів - Львів-Романтичний".

Подорож триватиме трохи більше ніж 2 години і починатиметься та завершуватиметься на центральних вокзалах міст.

Як придбати квитки

Квитки на Романтичний експрес уже доступні у застосунку "Укрзалізниці". Для захисників та захисниць квитки можна придбати через застосунок "Армія+". У компанії зазначили, що з такими квитками на пасажирів у купе чекатимуть подарунки від партнерів "Укрзалізниці".

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниці" планує запровадити нові правила пасажирських перевезень. Йдеться про динамічне ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також про оновлені умови повернення проїзних документів. Зміни мають зробити ціни гнучкішими, зменшити дефіцит квитків у пікові дати й заохотити пасажирів купувати квитки завчасно.

