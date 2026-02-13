"Укрзалізниця" терміново змінює графіки курсування поїздів на 13 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, у деяких областях України запроваджують тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Повідомляється, що 13 лютого на території Харківської та Дніпропетровської областей діятимуть тимчасові коригування маршрутів окремих приміських поїздів. Зміни стосуються напрямків, що проходять через Лозову та прилеглі залізничні станції.

Які рейси змінено

За оновленою схемою курсуватиме поїзд №6414 Лиманівка - Харків-Пасажирський. Раніше він прямував за маршрутом Лозова - Харків-Пасажирський.

Також тимчасово змінено кінцеві станції двох приміських рейсів:

№6277 Лозова - Варварівка (замість Лозова - Ароматна);

№6272 Варварівка - Лозова (замість Ароматна - Лозова).

Що важливо знати пасажирам

Пасажирам радять враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та уточнювати актуальну інформацію про рух поїздів на офіційних ресурсах перевізника.

Коригування мають тимчасовий характер і діють лише 13 лютого. Якщо з'явиться необхідність продовжити обмеження, "Укрзалізниця" проінформує пасажирів додатково.

Зміни маршрутів спрямовані на оптимізацію руху та забезпечення безпеки перевезень у зазначених регіонах. Пасажирам "Укрзалізниці" рекомендують заздалегідь перевірити маршрути, щоб уникнути затримок і непорозумінь у дорозі. Якщо є можливість, необхідно розглянути альтернативні способи переміщення в зазначених регіонах.