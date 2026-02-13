Поїзди скасовують й запускають автобуси: УЗ терміново змінила графік у трьох областях
Через безпекову ситуацію в низці регіонів України внесено зміни до графіку руху залізничного транспорту. На декількох напрямках УЗ вимушено замінила поїзди автобусними трансферами для гарантування безпеки пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Читайте також: Побачення під паротягом: УЗ запускає Романтичні експреси у Києві та Львові (розклад)
Сумська та Чернігівська області
На півночі країни зафіксовано точкові зміни у приміському та регіональному сполученні. У Сумській області регіональні поїзди курсують лише до/з Конотопа, а приміські - до станції Кролевець.
У Чернігівській області тимчасово призупинено рух рейсів сполученням Сновськ - Бахмач (в обох напрямках).
Східний напрямок
Ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" залишається зоною підвищеної небезпеки. Щоб забезпечити сполучення, організовано автобусний об'їзд - стиковку рейсів налагоджено в координації з поїзними бригадами.
Особлива увага приділяється евакуації цивільних із Донецької області. За підтримки БФ "Проліска" організовано підвезення людей до евакуаційних поїздів у Харківській області та автобусні трансфери на запорізькому напрямку.
Запорізька область
У Запорізькій області триває посилений контроль за безпековою обстановкою. Залежно від ситуації, залізниця застосовує або прямий пропуск поїздів, або пересадку на автобуси. Пасажирів закликають уважно слухати вказівки працівників вокзалів.
Раніше РБК-Україна писало, що 13 лютого в Харківській та Дніпропетровській областях запроваджують тимчасові зміни в розкладі окремих приміських поїздів. Частину рейсів перенаправили або змінили кінцеві станції через напрямки, що проходять через Лозову та прилеглі станції. Це пов’язано з тим, що останнім часом РФ активно атакує залізничну інфраструктуру України.