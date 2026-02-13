ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Поїзди скасовують й запускають автобуси: УЗ терміново змінила графік у трьох областях

П'ятниця 13 лютого 2026 11:31
Поїзди скасовують й запускають автобуси: УЗ терміново змінила графік у трьох областях Фото: "Укрзалізниця" змінює розклад руху поїздів 13 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через безпекову ситуацію в низці регіонів України внесено зміни до графіку руху залізничного транспорту. На декількох напрямках УЗ вимушено замінила поїзди автобусними трансферами для гарантування безпеки пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Сумська та Чернігівська області

На півночі країни зафіксовано точкові зміни у приміському та регіональному сполученні. У Сумській області регіональні поїзди курсують лише до/з Конотопа, а приміські - до станції Кролевець.

У Чернігівській області тимчасово призупинено рух рейсів сполученням Сновськ - Бахмач (в обох напрямках).

Східний напрямок

Ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" залишається зоною підвищеної небезпеки. Щоб забезпечити сполучення, організовано автобусний об'їзд - стиковку рейсів налагоджено в координації з поїзними бригадами.

Особлива увага приділяється евакуації цивільних із Донецької області. За підтримки БФ "Проліска" організовано підвезення людей до евакуаційних поїздів у Харківській області та автобусні трансфери на запорізькому напрямку.

Запорізька область

У Запорізькій області триває посилений контроль за безпековою обстановкою. Залежно від ситуації, залізниця застосовує або прямий пропуск поїздів, або пересадку на автобуси. Пасажирів закликають уважно слухати вказівки працівників вокзалів.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 лютого в Харківській та Дніпропетровській областях запроваджують тимчасові зміни в розкладі окремих приміських поїздів. Частину рейсів перенаправили або змінили кінцеві станції через напрямки, що проходять через Лозову та прилеглі станції. Це пов’язано з тим, що останнім часом РФ активно атакує залізничну інфраструктуру України.

Укрзалізниця Чернігівська область Запорізька область Дніпропетровська область Сумська область Поїзди
