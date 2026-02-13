Поезда отменяют и запускают автобусы: УЗ срочно изменила график в трех областях

Из-за ситуации с безопасностью в ряде регионов Украины внесены изменения в график движения железнодорожного транспорта. На нескольких направлениях УЗ вынужденно заменила поезда автобусными трансферами для обеспечения безопасности пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Сумская и Черниговская области

На севере страны зафиксированы точечные изменения в пригородном и региональном сообщении. В Сумской области региональные поезда курсируют только до/из Конотопа, а пригородные - до станции Кролевец.

В Черниговской области временно приостановлено движение рейсов сообщением Сновск - Бахмач (в обоих направлениях).

Восточное направление

Участок "Лозовая - Барвенково - Краматорск" остается зоной повышенной опасности. Чтобы обеспечить сообщение, организован автобусный объезд - стыковка рейсов налажена в координации с поездными бригадами.

Особое внимание уделяется эвакуации гражданских из Донецкой области. При поддержке БФ "Пролиска" организован подвоз людей к эвакуационным поездам в Харьковской области и автобусные трансферы на запорожском направлении.

Запорожская область

В Запорожской области продолжается усиленный контроль за обстановкой безопасности. В зависимости от ситуации, железная дорога применяет или прямой пропуск поездов, или пересадку на автобусы. Пассажиров призывают внимательно слушать указания работников вокзалов.