Поїзд з Одеси до Дніпра курсуватиме щоденно: графік руху та маршрут

"Щоб підтримати сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, "Укрзалізниця" запроваджує щоденне курсування поїзда №54/53 сполученням Одеса - Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Так, з Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, з Дніпра - з 23 лютого. Зараз він курсує через день.

Відправлення з Одеси о 21:00, прибуття до Дніпра о 07:45. У зворотному напрямку з Дніпра відправлення о 21:00, прибуття до Одеси о 07:35.

Поїзд слідуватиме через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.

Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.