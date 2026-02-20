Поезд из Одессы в Днепр будет курсировать ежедневно: график движения и маршрут

"Укрзализныця" увеличивает периодичность курсирования поезда №54/53 Одесса - Днепр из-за непогоды и блэкаутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Чтобы поддержать сообщение Одесской области в период непогоды и блэкаутов в регионе, "Укрзализныця" вводит ежедневное курсирование поезда №54/53 сообщением Одесса - Днепр", - говорится в сообщении.
Так, из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, из Днепра - с 23 февраля. Сейчас он курсирует через день.
Отправление из Одессы в 21:00, прибытие в Днепр в 07:45. В обратном направлении из Днепра отправление в 21:00, прибытие в Одессу в 07:35.
Поезд будет следовать через станции: Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.
Билеты на ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривен в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" ввела временные ограничения на движение поездов в четырех областях. На участках, где железнодорожное сообщение пока невозможно, для пассажиров организовали автобусные трансферы.
