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Появились первые результаты Национального экзит-пола


В парламент проходят пять партий

На выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил. Данные по состоянию на 18:00 обнародовала на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспонеднт РБК-Украина.

По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:

  1. "Слуга народа" - 43,9%
  2. "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%
  3. "Европейская солидарность" - 8,9%
  4. "Батькивщина" - 7,6%
  5. "Голос" - 6,3%

Меньше необходимых 5% голосов набирают партии "Сила и честь" (4,4%) и "Оппозиционный блок" (3,3%).

Данные экзит-пола:

1

«Слуга народа»

43,9%

2

«Опозиционная платформа – За життя»

11,5%

3

«Европейскя Солидарность»

8,9%

4

ВО «Батькивщина»

7,6%

5

«Голос»

6,3%

6

«Сила и Честь»

4,4%

7

«Опозиционнный блок»

3,3%

8

«Партия Шария»

3,1%

9

Радикальная партия Олега Ляшка

2,8%

10

«Украинская стратегия Гройсмана»

2,2%

11

ВО «Свобода»

2,1%

12

«Гражданская позиция»

0,9%

13

Партия Зеленых Украины

0,7%

14

«Объединение «Самопомич»

0,6%

15

Аграрнаа партия Украины

0,5%

16

«Рух нових сил Михаила Саакашвили»

0,4%

17

«Сила людей»

0,3%

18

«Сила права»

0,2%

19

«Социальная справедливость»

0,2%

20

«Незалежнисть»

0,1%

21

«Патриот»

0,1%

22

ВО «Факел»

0,1%

 

Ошибка выборки составляет 0,5-1,0%.

Отметим, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.

Напомним, фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС проводили Национальный экзит-пол во время первого и второго тура президентских выборов в Украине. По данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский 21 апреля получил 73,0% голосов, Петр Порошенко - 25,5% (по официальным данным 73,22% и 24,45% соответственно).

Как сообщало РБК-Украина, данные практически всех соцопросов перед выборами свидетельствовали о том, что в Верховную раду проходят пять партий.

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