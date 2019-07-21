Появились первые результаты Национального экзит-пола

В парламент проходят пять партий
На выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил. Данные по состоянию на 18:00 обнародовала на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспонеднт РБК-Украина.
По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:
Меньше необходимых 5% голосов набирают партии "Сила и честь" (4,4%) и "Оппозиционный блок" (3,3%).
Данные экзит-пола:
|
1
|
«Слуга народа»
|
43,9%
|
2
|
«Опозиционная платформа – За життя»
|
11,5%
|
3
|
«Европейскя Солидарность»
|
8,9%
|
4
|
ВО «Батькивщина»
|
7,6%
|
5
|
«Голос»
|
6,3%
|
6
|
«Сила и Честь»
|
4,4%
|
7
|
«Опозиционнный блок»
|
3,3%
|
8
|
«Партия Шария»
|
3,1%
|
9
|
Радикальная партия Олега Ляшка
|
2,8%
|
10
|
«Украинская стратегия Гройсмана»
|
2,2%
|
11
|
ВО «Свобода»
|
2,1%
|
12
|
«Гражданская позиция»
|
0,9%
|
13
|
Партия Зеленых Украины
|
0,7%
|
14
|
«Объединение «Самопомич»
|
0,6%
|
15
|
Аграрнаа партия Украины
|
0,5%
|
16
|
«Рух нових сил Михаила Саакашвили»
|
0,4%
|
17
|
«Сила людей»
|
0,3%
|
18
|
«Сила права»
|
0,2%
|
19
|
«Социальная справедливость»
|
0,2%
|
20
|
«Незалежнисть»
|
0,1%
|
21
|
«Патриот»
|
0,1%
|
22
|
ВО «Факел»
|
0,1%
Ошибка выборки составляет 0,5-1,0%.
Отметим, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.
Напомним, фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС проводили Национальный экзит-пол во время первого и второго тура президентских выборов в Украине. По данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский 21 апреля получил 73,0% голосов, Петр Порошенко - 25,5% (по официальным данным 73,22% и 24,45% соответственно).
Как сообщало РБК-Украина, данные практически всех соцопросов перед выборами свидетельствовали о том, что в Верховную раду проходят пять партий.