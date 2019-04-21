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Выборы 2019: появились обновленные результаты экзит-полов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 22:04
Выборы 2019: появились обновленные результаты экзит-полов
Иллюстративное фото (УНИАН)

На выборах 2019 во втором туре большинство голосов набирает Зеленский

Появились обновленные результаты экзит-полов во втором туре выборов 2019 по состоянию на 20:00. Об этом сообщает РБК-Украина.

На данный момент согласно результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Отметим, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола на 20:00, Зеленский набирал 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко. Также сообщалось, как распределились голоса за кандидатов по макрорегионам. За претендента на пост президента запад отдал 57,0%, центр 73,0%, юг 85,4%, восток 87,7%. За действующего президента соответственно проголосовали 41,3%, 28,0%, 13,4% и 11,2%.

Данные экзит-пола ТСН также отдают победу Зеленскому, который получает 72,7% голосов избирателей, Порошенко - 27,3%.

Исследование провели компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опросили около 17 тысяч респондентов на выходе из 600 избирательных участков. Погрешность выборки составляет не более 0,7%.

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