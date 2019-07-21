З'явилися перші результати Національного екзит-полу

На виборах в Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил. Дані станом на 18:00 оприлюднила на прес-конференції директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає корреспонеднт РБК-Україна.

За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:

"Слуга народу" - 43,9% "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5% "Європейська солідарність" - 8,9% "Батьківщина" - 7,6% "Голос" - 6,3%

Менше необхідних 5% голосів набирають партії "Сила і честь" (4,4%), "Опозиційний блок" (3,3%).

Дані екзит-полу:

1 «Слуга народу» 43,9% 2 «Опозиційна платформа – За життя» 11,5% 3 «Європейська Солідарність» 8,9% 4 ВО «Батьківщина» 7,6% 5 «Голос» 6,3% 6 «Сила і Честь» 4,4% 7 «Опозиційний блок» 3,3% 8 «Партія Шарія» 3,1% 9 Радикальна партія Олега Ляшка 2,8% 10 «Українська стратегія Гройсмана» 2,2% 11 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 2,1% 12 «Громадянська позиція» 0,9% 13 Партія Зелених України 0,7% 14 «Об’єднання «Самопоміч» 0,6% 15 Аграрна партія України 0,5% 16 «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» 0,4% 17 «Сила людей» 0,3% 18 «Сила права» 0,2% 19 «Соціальна справедливість» 0,2% 20 «Незалежність» 0,1% 21 «Патріот» 0,1% 22 Всеукраїнське об’єднання «Факел» 0,1%

Помилка вибірки складає 0,5-1,0%.

Відзначимо, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати у мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.

Нагадаємо, фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС проводили Національний екзит-пол під час першого і другого туру президентських виборів в Україні. За даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський 21 квітня отримав 73,0% голосів, Петро Порошенко - 25,5% (за офіційними даними 73,22% і 24,45% відповідно).

Як повідомляло РБК-Україна, дані практично всіх соцопитувань перед виборами свідчили про те, що у Верховну раду проходять п'ять партій.