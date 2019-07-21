ru
ua

З'явилися перші результати Національного екзит-полу


До парламенту проходять п'ять партій

На виборах в Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил. Дані станом на 18:00 оприлюднила на прес-конференції директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає корреспонеднт РБК-Україна.

За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:

  1. "Слуга народу" - 43,9%
  2. "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%
  3. "Європейська солідарність" - 8,9%
  4. "Батьківщина" - 7,6%
  5. "Голос" - 6,3%

Менше необхідних 5% голосів набирають партії "Сила і честь" (4,4%), "Опозиційний блок" (3,3%).

Дані екзит-полу:

1

«Слуга народу»

43,9%

2

«Опозиційна платформа – За життя»

11,5%

3

«Європейська Солідарність»

8,9%

4

ВО «Батьківщина»

7,6%

5

«Голос»

6,3%

6

«Сила і Честь»

4,4%

7

«Опозиційний блок»

3,3%

8

«Партія Шарія»

3,1%

9

Радикальна партія Олега Ляшка

2,8%

10

«Українська стратегія Гройсмана»

2,2%

11

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

2,1%

12

«Громадянська позиція»

0,9%

13

Партія Зелених України

0,7%

14

«Об’єднання «Самопоміч»

0,6%

15

Аграрна партія України

0,5%

16

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»

0,4%

17

«Сила людей»

0,3%

18

«Сила права»

0,2%

19

«Соціальна справедливість»

0,2%

20

«Незалежність»

0,1%

21

«Патріот»

0,1%

22

Всеукраїнське об’єднання «Факел»

0,1%

Помилка вибірки складає 0,5-1,0%.

Відзначимо, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати у мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.

Нагадаємо, фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС проводили Національний екзит-пол під час першого і другого туру президентських виборів в Україні. За даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський 21 квітня отримав 73,0% голосів, Петро Порошенко - 25,5% (за офіційними даними 73,22% і 24,45% відповідно).

Як повідомляло РБК-Україна, дані практично всіх соцопитувань перед виборами свідчили про те, що у Верховну раду проходять п'ять партій.

Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях Іранського дипломата викликали в МЗС Британії через затримання танкера
Читати всі новини