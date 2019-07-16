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За неделю до выборов изменилась пятерка партий-лидеров

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 10:48
За неделю до выборов изменилась пятерка партий-лидеров
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Место партии Вакарчука в первой пятерке заняла партия Смешко

На выборах Верховной рады, которые состоятся 21 июля, имеют шансы попасть в пять-шесть политических сил. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 3 - 13 июля.

По данным опроса, в первой пятерку вошла партия "Сила и Честь" (5,1%), а партия "Голос" (4,0%) оказалась на шестом месте, но с учетом погрешности выборки сохраняет шансы попасть в парламент.

Расчетный рейтинг партий, среди тех, кто определился с выбором и планирует голосовать, выглядит следующим образом:

  • 52,3% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 10,3% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",
  • 7,9% - за партию "Европейская Солидарность",
  • 5,8% - за партию "Батьківщина",
  • 5,1% - за партию "Сила и Честь",
  • 4% - за партию "Голос",
  • 3% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 2,5% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 1,5% - за "Партию Шария",
  • 1,5% - за партию "Свобода",
  • 1,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
  • за другие партии - всего 2,4%

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения с 3 по 13 июля 2019 года среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного  с 5 по 11 июля, за партию "Слуга народа" планируют голосовать 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились, за партию "Оппозиционная платформа - за життя" 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 8,3%, за ВО "Батькивщина" - 7,0%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля, партию "Слуга народа" были готовы поддержать 47,0%, тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

 

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