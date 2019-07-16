За неделю до выборов изменилась пятерка партий-лидеров

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Место партии Вакарчука в первой пятерке заняла партия Смешко

На выборах Верховной рады, которые состоятся 21 июля, имеют шансы попасть в пять-шесть политических сил. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 3 - 13 июля.

По данным опроса, в первой пятерку вошла партия "Сила и Честь" (5,1%), а партия "Голос" (4,0%) оказалась на шестом месте, но с учетом погрешности выборки сохраняет шансы попасть в парламент.

Расчетный рейтинг партий, среди тех, кто определился с выбором и планирует голосовать, выглядит следующим образом:

52,3% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

10,3% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",

7,9% - за партию "Европейская Солидарность",

5,8% - за партию "Батьківщина",

5,1% - за партию "Сила и Честь",

4% - за партию "Голос",

3% - за партию "Оппозиционный блок",

2,5% - за партию "Гражданская позиция",

2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,5% - за "Партию Шария",

1,5% - за партию "Свобода",

1,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

за другие партии - всего 2,4%

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения с 3 по 13 июля 2019 года среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 11 июля, за партию "Слуга народа" планируют голосовать 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились, за партию "Оппозиционная платформа - за життя" 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 8,3%, за ВО "Батькивщина" - 7,0%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля, партию "Слуга народа" были готовы поддержать 47,0%, тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.