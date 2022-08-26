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Появились новые фото последствий ракетного удара в Чаплино

Новина українською →
Днепр, Пятница 26 августа 2022 11:58
Появились новые фото последствий ракетного удара в Чаплино Фото: последствия ракетного удара в Чаплино (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Россия ударила ракетами по поезду на станции Чаплино Днепропетровской области 24 августа. Стало известно, как выглядит поселок спустя два дня с момента атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Искалечена жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День независимости. Погибли много люди, среди них и двое детей - 6 и 11 лет..." - сказал он.

Что известно об ударе по Чаплино 24 августа

24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

25 августа в поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, среди них двое детей и 3 работника УЗ. Еще 31 человек получил ранения (среди них двое детей и 4 работника УЗ). Правоохранители открыли уголовное дело по факту ракетных ударов по поселку.

При этом Минобороны РФ признало причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области. Известно, что российская армия при обстрелах Чаплино могла применить реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".

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