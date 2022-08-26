З'явилися нові фото наслідків ракетного удару у Чаплиному

Росія вдарила ракетами по потягу на станції Чаплине Дніпропетровської області 24 серпня. Стало відомо, як виглядає селище через два дні з моменту атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей - 6 та 11 років…" - сказав він.

Що відомо про удар по Чаплиному 24 серпня

24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

25 серпня у селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи. В результаті обстрілу житлового сектора і залізничної станції загинули 25 осіб, серед них двоє дітей та 3 працівників УЗ. Ще 31 людина отримала поранення (серед них двоє дітей та 4 працівників УЗ). Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом ракетних ударів по селищу.

При цьому Міноборони РФ визнало причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області. Відомо, що російська армія при обстрілі Чапліно могла застосувати реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".