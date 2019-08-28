В "Слуге народа" назвали возможные назначения в Кабмин 29 августа

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

По информации РБК-Украина, новый состав Кабмина может быть сформирован сразу

Завтра, 29 августа, Верховная рада должна будет назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел, а других членов правительства могут утвердить позже, уже на следующей неделе. Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Источники издания сообщили, что может возникнуть и техническая проблема, связанная с тем, что несколько новоизбранных депутатов от "Слуги народа" сразу же будут назначены в Кабмин. Следовательно, должны будут написать заявления о сложении депутатских полномочий, которое должен будет удовлетворить ЦИК. На это также потребуется некоторое время.

Также, по информации РБК-Украина, новый состав Кабмина может быть сформирован сразу, уже в первый день рабочий день Рады.

Кроме этого, источники издания сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего замглавы ОП Алексея Гончарука.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьера уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.