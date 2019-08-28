В Раде не исключили назначение нового премьера 29 августа

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским представители партии будут обсуждать состав будущего правительства

Завтра, 29, августа может быть назначен новый премьер. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским представители партии будут обсуждать состав будущего правительства.

"(На встрече с президентом, - ред.) мы будем проговаривать вопросы, которые нужны для дальнейшей плодотворной работы Верховной рады Украины, будущего Кабинета министров Украины и тому подобное", - сказал он.

Разумков также не исключил, что завтра 29 августа будет известна фамилия будущего премьера.

"Это возможно, если это будет предусмотрено повесткой дня заседания. Там много различных кадровых вопросов, связанных с исполнительной ветвью власти, с работой Верховной рады Украины и другими структурами", - добавил он.

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьеа уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.