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У Зеленского допускают, что заседание Рады продлится до ночи

Новости » Политика    28.08.2019 - 18:19
У Зеленского допускают, что заседание Рады продлится до ночи
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Стефанчука, парламентарии готовы работать до утра

У президента не исключают, что первое рабочее заседание Верховной рады будет продолжаться до ночи. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, парламентарии готовы работать до утра.

"Мы настроены на работу. Если это зайдет в ночь, то мы готовы работать и до утра, и до смерканку. Потому что мы пришли сюда работать. Я думаю, это основной посыл, который должен понять народ Украины. Мы будем активно нарабатывать законодательные инициативы. Будем вносить то, что мы обещали в нашей политической программе", - заявил Стефанчук.

Напомним, избранный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что завтра, 29 августа, на заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят от 30 до 100 законопроектов. По его словам, сегодня вечером в партии будут решать очередность рассмотрения законопроектов.

Как писало РБК-Украина ранее, Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" намерена подать 465 изменений в Основной закон.

Источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

В "Слуге народа" планируют завтра рассмотреть до 100 законопроектов В Раде не исключили назначение нового премьера 29 августа
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Рада
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