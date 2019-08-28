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Кандидатура Рябошапки в ГПУ согласована с помощником Трампа

Новости » Политика    28.08.2019 - 16:04
Кандидатура Рябошапки в ГПУ согласована с помощником Трампа
Фото: Руслан Рябошапка (president.gov.ua)

По мнению Болтона, у Рябошапки сложатся хорошие отношения с генпрокурором США

Кандидатуру Руслана Рябошапки на должность Генерального прокурора согласовали с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил Болтон во время визита в Киев, передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению Болтона, у Рябошапки должны сложиться блестящие отношения с генпрокурором США.

"Я имел встречу с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Я надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генпрокурором", - заявил Болтон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Варшаве (Польша). Об этом заявил Джон Болтон во время своего визита в Украину. Визит Владимира Зеленского в Польшу должен состояться 1 сентября по приглашению президента Польши Аджея Дуда.

Также сообщалось, что Болтон обсудил сотрудничество США и Украины в сфере национальной безопасности с и.о. главы Службы безопасности Укрнаины Иваном Бакановым.

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Новости Украины ГПУРуслан Рябошапка
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