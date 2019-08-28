ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В повестку дня Рады включили снятие депутатской неприкосновенности

Новости » Политика    28.08.2019 - 19:01
В повестку дня Рады включили снятие депутатской неприкосновенности
Фото: подготовительная группа (РБК-Украина)

Снятие неприкосновенности рассмотрят уже 29 августа

В повестку дня первого заседания Верховной рады Украины нового созыва включили законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Соответствующее решение приняли на заседании подготовительной депутатской группы, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы подготовительной группы Дмитрия Разумкова, в повестку дня включили законопроект 7203. Как отметил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, этот законопроект будет 11 пунктом в завтрашней повестке.

Отметим, законопроект был инициирован фракцией БПП в парламенте минувшего созыва. Он предлагает внести изменения в статью 70 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.

Отметим, ранее в партии "Слуга народа" выразили уверенность, что законопроект 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

До этого также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие Верховной радой именно этого законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года. В июне 2018 года Конституционный суд одобрил проект об отмене неприкосновенности нардепов.

В "Слуге народа" планируют завтра рассмотреть до 100 законопроектов
Новости Украины неприкосновенностьВерховная Рададепутаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь