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Повторний обстріл Києва. У Дніпровському районі через падіння уламків четверо загиблих

Фото: наслідки обстрілу медцентру (t.me/VA_Kyiv/6759)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі була пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Внаслідок удару відомо про: 

  • 4 загиблих; 
  • 3 постраждалих. 

"Часткова руйнація будівлі. Триває розбір завалів та пошук людей", - пише КМВА. 

Фото: наслідки обстрілу медцентру (t.me/VA_Kyiv/6759)

Масований обстріл Києва 

Під час ранкового обстрілу терористи запустили проти України більше 40 ракет різних типів. Під удари потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. 

У Києві руйнування були зафіксовані у семи районах столиці. Також ворог ударив по житловому будинку Шевченківського району й дитячій лікарні "Охматдит".

Близько о 13:05, після оголошення чергової тривогу, у Києві пролунали знову вибухи

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