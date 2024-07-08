Повторный обстрел Киева. В Днепровском районе из-за падения обломков четверо погибших

В результате ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медцентра. Известно о четырех погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КМВА).
В результате удара известно о:
"Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей", - пишет КМВА.
Фото: последствия обстрела медцентра (t.me/VA_Kyiv/6759)
Во время утреннего обстрела террористы запустили против Украины более 40 ракет разных типов. Под удары попали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве разрушения были зафиксированы в семи районах столицы. Также враг ударил по жилому дому Шевченковского района и детской больнице "Охматдет".
Около 13:05, после объявления очередной тревоги, в Киеве раздались снова взрывы.
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