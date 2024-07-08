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Росія запустила проти України більше 40 ракет, - Зеленський

Понеділок 08 липня 2024 11:42
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Росія запустила проти України більше 40 ракет, - Зеленський Фото: наслідки удару по лікарні Охматдит (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 липня, під час ранкового обстрілу України, російські терористи запустили більше 40 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, терористи масовано атакували:

  • Київ;
  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Слов'янськ;
  • Краматорськ.

Загалом ворог застосував більше 40 ракет різних типів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктурі та дитяча лікарня. Усі служби задіяні.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства - це те, що несе Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.). Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - додав він.

Масований обстріл України 8 липня

В ніч на 8 липня російські терористи обстріляли Україну 4-ма ракетами Х-101 й 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М". Тоді ж протиповітряна оборона знищила 3 Х-101

Вже о 09:50 вдруге за добу пролунала масштабна повітряна тривога. Повітряні сили заявили про загрозу балістичного озброєння, а пізніше попередили про рух ракет. Спочатку вибухи лунали Кропивницькому районі та Кривому Розі. Зокрема повідомлялось про роботу ППО у Київській області та Києві.

Станом на 11:24 у Києві відомо про падіння уламків в низці районів, внаслідок чого є численні руйнуванню. В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит. Також є загиблі та поранені.

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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