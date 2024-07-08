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Не лише "Охматдит". Руйнування через атаку на Київ є у 7 районах, число жертв росте

Понеділок 08 липня 2024 13:04
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Не лише "Охматдит". Руйнування через атаку на Київ є у 7 районах, число жертв росте Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на зараз, внаслідок ракетного обстрілу Києва, відомо про дев'ять загиблих. Руйнування зафіксовані у 7 районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Станом на 12:40 відомо про:

  • девʼять загиблих;
  • 33 поранених.

Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у 7 районах столиці:

  • в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.
  • в Голосіївському - пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;
  • в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;
  • в Дніпровському - палають уламки в житловій забудові;
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
  • в Деснянському районі займання будинку.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріл Києва

Близько о 09:50, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Після пуску ракет вибухи лунали у Кропивницькому районі, Кривому Розі та Дніпрі. Зокрема протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області та Києві. Пізніше стало відомо про падіння уламків в низці районів столиці, а також "прильоті" по дитячій лікарні "Охматдит". Також російські терористи поцілили по житловому будинку Шевченківського району.

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