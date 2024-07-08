Не лише "Охматдит". Руйнування через атаку на Київ є у 7 районах, число жертв росте

Станом на 12:40 відомо про:

девʼять загиблих;

33 поранених.

Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у 7 районах столиці:

в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.

в Голосіївському - пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;

в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

в Дніпровському - палають уламки в житловій забудові;

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

в Деснянському районі займання будинку.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріл Києва

Близько о 09:50, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Після пуску ракет вибухи лунали у Кропивницькому районі, Кривому Розі та Дніпрі. Зокрема протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області та Києві. Пізніше стало відомо про падіння уламків в низці районів столиці, а також "прильоті" по дитячій лікарні "Охматдит". Також російські терористи поцілили по житловому будинку Шевченківського району.