ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Україна, Понеділок 08 липня 2024 13:12
UA EN RU
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: Вибухи в Києві лунають під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві близько 13:05 пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Це вже третя атака на столицю сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За даними прес-служби КМВА, в столиці працює ППО. "Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За декілька хвилин до того у Києві оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну вночі 8 липня крилатими та балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані три ракети Х-101 ворога.

Крім того, близько 10 ранку росіяни завдали ракетного удару по Україні за допомогою 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про девʼять загиблих та 33 поранених.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці.

Детальніше про наслідки удару по лікарні Охматдит, в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків
Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон