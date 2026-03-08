ua en ru
Нд, 08 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США та Ізраїль отримали нового союзника: ОАЕ вперше вдарили по Ірану

14:21 08.03.2026 Нд
2 хв
Який об'єкт в Ірані став ціллю удару?
aimg Костянтин Широкун
США та Ізраїль отримали нового союзника: ОАЕ вперше вдарили по Ірану Фото: ОАЕ вперше вдарили по Ірану (Getty Images)

Об'єднані Арабські Емірати вперше з початку конфлікту на Близькому Сході нанесли удару по Ірану. Під обстрілом був завод з опріснення води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Читайте також: США та Ізраїль можуть відправити спецназ для захоплення ядерних запасів Ірану, - Axios

За даними видання, у відповідь на обстріли з боку Ірану, ОАЕ атакували іранський завод з опріснення води. При цьому аналітики вважають, що це лише сигнал для Тегерана, і ОАЕ приєднаються до кампанії США та Ізраїлю лише у разі ескалації іранських атак.

З початку війни Іран неодноразово запускав ракети та безпілотники по країнах Перської затоки, включаючи Об'єднані Арабські Емірати. Спочатку іранці заявляли, що атакували лише американські бази, але повідомлялося також про потрапляння ракет та дронів у цивільні об'єкти.

Зокрема, було пошкоджено будівлю ізраїльського посольства в Абу-Дабі, двоє ізраїльтян отримали легкі поранення.

При цьому в ОАЕ, які зарекомендували себе як економічна столиця Перської затоки, крім загрози безпеці, існує стурбованість з приводу шкоди іміджу країни, яка вважається улюбленим місцем для багатьох бізнесменів.

За даними INSS, до за минулий тиждень Іран запустив по території ОАЕ 941 безпілотник, 189 балістичних ракет і вісім крилатих ракет.

Удари Ірану по сусідніх країнах

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у відповідь на атаки Ізраїлю та США, Іран масштабно атакує низку своїх країн-сусідів.

Свої "удари у відповідь" Іран наносить ледь не по всіх, з ким межує по периметру, під прицілом опинився навіть далекий Кіпр. Іран вже випустив понад 800 ракет та 2 тисячі дронів.

Серед усіх численних сусідів Ірану неатакованими наразі залишаються Вірменія, Пакистан, Афганістан та Туркменістан. Проте хаотичність іранських ударів не дає гарантій, що і ці країни не стануть новими цілями ісламістів.

При цьому Тегеран свідомо іде на ескалацію навіть з тими країнами, які від початку виказували скепсис щодо американської операції. Так, Іран вже налаштував проти себе арабські монархії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Ізраїль Об'єднані Арабські Емірати
Новини
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС