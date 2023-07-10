У Повітряних силах припускають можливість нових атак росіян після "затишшя"

Російські військові можуть вдатися до нових атак по території України після відносного "затишшя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз дійсно спостерігається певне "затишшя" у повітряному просторі. Так, вихідні пройшли без таких потужних повітряних атак з боку РФ. Проте тактична авіація противника все ж працює подекуди на фронті.

За словами Ігната, у небі постійно фіксують засоби розвідки на різних напрямках. Зокрема, на півдні ворожі дрони постійно знаходяться близько до Дніпра.

"Хоч субота-неділя були відносно спокійними, цього не скажеш про ситуацію на фронті, де Сили оборони ведуть наступальні та оборонні дії. Чого слід очікувати? Всі запитують це. Коли ворог вдарить вчергове? Це всіх теж цікавить, але тут відповіді немає. Можна лише припускати, що після "затишшя" може бути щось, на що вони підуть", - сказав він.

Речник Повітряних сил також додав, що наразі росіяни використовують тактичну авіацію. Тож, ймовірно, будуть пуски керованих авіабомб. Він підкреслив, що українські військові завжди до цього готуються.

Російські атаки по Україні

Нагадаємо, загарбники вдарили по Україні вночі 7 липня. Вони випустили 18 "Шахедів", 12 з них знищили наші військові.

Тоді частину дронів збили у небі над Дніпропетровською областю. Проте уламки безпілотника впали на автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей.

А вночі 6 липня росіяни атакували Львів.Вони випустили 10 крилатих ракет "Калібр", сім з яких збили наші бійці. Через обстріл загинуло 10 людей, були пошкоджені та зруйновані понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

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