Над Дніпропетровською областю збили 6 "Шахедів". Через падіння уламків є загиблі

У небі над Дніпропетровською областю українські захисники збили шість ворожих дронів типу "Шахед", які РФ запускала під час чергової повітряної атаки. Уламки безпілотника впали на авто, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

За словами чиновника, автомобіль під час падіння на нього уламків ворожого безпілотника рухався трасою. Дві людини загинули.

Крім того, спалахнула суха трава, але загоряння було погашено.

Також голова ОВА повідомив, що ще один "Шахед" поцілив у підприємство у Криворізькому районі. Внаслідок чого сталася пожежа, яку вже загасили.

"Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав", - йдеться у публікації.

Наслідки падіння уламків ворожого дрона на авто в Дніпропетровській області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Повітряні атаки РФ по Україні

Цієї ночі, 7 липня, в різних областях України знову була оголошена повітряна тривога. В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів.

У різних регіонах повідомлялося про роботу ППО та звуки вибухів. Зокрема, у криворізьких пабліках писали про вибухи за містом.

Ця чергова російська повітряна атака сталася після вчорашніх ударів із застосуванням ракет "Калібр" та дронів-камікадзе. Зокрема, в ніч проти 6 липня у Львові було влучання 3 російських ракет. Це призвело до десяти жертв та десятків постраждалих. Були значні руйнування цивільної інфраструктури.

Ще один "Калібр" влучив у приватний будинок в Черкаській області. В результаті обійшлося без постраждалих та жертв..

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів 6 липня, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.