В Воздушных силах предполагают возможность новых атак россиян после "затишья"

Российские военные могут прибегнуть к новым атакам по территории Украины после относительного "затишья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас действительно наблюдается определенное "затишье" в воздушном пространстве. Так, выходные прошли без столь мощных воздушных атак со стороны РФ. Однако тактическая авиация противника все же работает кое-где на фронте.

По словам Игната, в небе постоянно фиксируют средства разведки по разным направлениям. В частности, на юге вражеские дроны постоянно находятся близко к Днепру.

"Хотя суббота-воскресенье были относительно спокойными, этого не скажешь о ситуации на фронте, где Силы обороны ведут наступательные и оборонительные действия. Чего следует ожидать? Все спрашивают об этом. Когда враг ударит в очередной раз? Это всех тоже интересует, но здесь ответа нет. Можно только предполагать, что после "затишье" может быть что-то, на что они пойдут", - сказал он.

Спикер Воздушных сил также добавил, что в настоящее время россияне используют тактическую авиацию. Так что, вероятно, будут пуски управляемых авиабомб. Он подчеркнул, что украинские военные всегда к этому готовятся.

Российские атаки по Украине

Напомним, захватчики ударили по Украине ночью 7 июля. Они выпустили 18 "Шахедов", 12 из них уничтожили наши военные.

Тогда часть дронов сбили в небе над Днепропетровской областью. Однако обломки беспилотника упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

А ночью 6 июля россияне атаковали Львов. Они выпустили 10 крылатых ракет "Калибр", семь из которых сбили наши бойцы. Из-за обстрела погибли 10 человек, были повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, два высших учебных заведения и другую гражданскую инфраструктуру.

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