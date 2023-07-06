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Повітряні сили знищили 7 ракет "Калібр", якими РФ атакувала Львів

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Україна, Четвер 06 липня 2023 08:49
Повітряні сили знищили 7 ракет "Калібр", якими РФ атакувала Львів Фото: Повітряні сили знищили 7 ракет "Калібр", якими РФ атакувала Львів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили ППО знищили 7 з 10 ракет типу "Калібр", якими Росія атакувала Україну, зокрема Львів, в ніч на четвер, 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Тактика ворога

Близько 1:00 окупанти завдали удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр".

"Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - розповіли у Повітряних силах.

Обстріл України 6 липня

Вночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У частині областей працювала ППО. У Львові повідомляли про вибухи. Згодом стало відомо, що РФ атакувала Львів ракетами "Калібр". Чотири людини загинули, а 32 особи отримали поранення. Детальніше про атаку на Львів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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