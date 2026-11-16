У Китаї офіційно підтвердили зустріч Сі Цзіньпіна, Путіна і Трампа в Шеньчжені

19 листопада в Шеньчжені відбудеться зустріч лідерів Китаю, Росії та США. Офіційно про неї оголосили в Міністерстві закордонних справ Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Китаю.

За повідомленням китайського МЗС, голова КНР Сі Цзіньпін проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться 19 листопада в Шеньчжені, де саме проходитиме саміт АТЕС.

Тем зустрічі в Пекіні не назвали.

За даними The Wall Street Journal, тристоронню зустріч Путін запропонував Трампу ще під час телефонної розмови 9 жовтня. Кремль, за даними видання, хоче використати її, щоб обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах і без участі Зеленського та європейських лідерів.

Джерело WSJ стверджувало, що сам Путін бачить такий формат як нову Ялтинську конференцію.

У Києві тоді назвали такий формат неприйнятним. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що запрошення Путіна на таку зустріч лише підживить його апетити.