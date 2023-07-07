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Росіяни випустили по Україні 18 "Шахедів", частину з них вдалося знищити

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П'ятниця 07 липня 2023 08:23
Росіяни випустили по Україні 18 "Шахедів", частину з них вдалося знищити Фото: росіяни випустили по Україні 18 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти цієї ночі випустили по території України 18 іранських дронів "Шахед". При цьому 12 з них знищили наші захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що в ніч на 7 липня російські військові атакували Україну іранськими ударними безпілотниками з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом вони випустили 18 "Шахедів".

У південних та східних регіонах працювала ППО.

В результаті бойової роботи підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 12 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Нічна атака росіян

Сьогодні вночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про небезпеку застосування росіянами ударних дронів.

Зранку стало відомо, що українські військові збили шість "Шахедів" у небі над Дніпропетровською областю. При цьому уламки дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей.

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