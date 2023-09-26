ua en ru
Вт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Повітряних силах показали, як українські бійці вночі збивали "Шахеди"

Вівторок 26 вересня 2023 12:41
UA EN RU
У Повітряних силах показали, як українські бійці вночі збивали "Шахеди" Ілюстративне фото: у Повітряних силах показали, як українські бійці вночі збивали "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники вночі влучно відпрацювали по ворожих дронах-камікадзе, якими російські окупанти атакували територію нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

Олещук продемонстрував бойову роботу підрозділів Повітряних Сил по ворожих ударних дронах типу Shahed 26 вересня.

"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати!" - написав командувач Повітряних сил.

Обстріл України 26 вересня

Цієї ночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу, подекуди працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе атакували, Одесу, Кривий Ріг Дніпропетровської області, Черкаську та Миколаївську області.

Зокрема, є влучання у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, там також постраждали люди. У Кривому Розі росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств міста.

Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити. Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією та обмежено рух потягів між Миколаєвом та Херсоном.

Більше про наслідки нічної атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины дрони
NEWS
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни