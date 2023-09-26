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Рух потягів між Миколаєвом та Херсоном тимчасово обмежили: що відомо

Україна, Вівторок 26 вересня 2023 08:59
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Рух потягів між Миколаєвом та Херсоном тимчасово обмежили: що відомо Фото: обстріл під Миколаєвом 26 вересня зупинив рух потягів до Херсона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли інфраструктуру в Миколаївській області. Тому тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном у вівторок, 26 вересня.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Укрзалізниці, Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, коментар спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк під час телемарафона, Telegram-канал МВС України.

"Пасажирів поїзда №218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

"Роботи по відновленню руху тривають", - констатували у прес-службі компанії.

Обстріл Миколаївської області

Вночі 26 вересня на території Березнегуватської територіальної громади Баштанського району в результаті падіння уламків збитого безпілотного літального апарату сталось займання на території агропідприємства.

"Пожежу ліквідовано на площі 700 кв.м", - розповіли в МВС України.

Рух потягів між Миколаєвом та Херсоном тимчасово обмежили: що відомоНаслідки обстрілу Миколаївської області (t.me/mvs_ukraine)

Як зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наразі пожежу ліквідовано.

"Попередньо без постраждалих", - додав він.

Своєю чергою спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафона зазначила, що хоча атака було сфокусована переважно по Одеській області, в Миколаївській області теж (сили ППО, - ред.) "відпрацювали досить потужно".

Обстріл України 26 вересня

Уночі в Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про загрозу атаки дронів-камікадзе. У частині областей працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе, зокрема, атакували Одесу та Кривий Ріг Дніпропетровської області та Черкаську область.

Як розповіла речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, метою атаки на Одесу була припортова та прикордонна інфраструктура. Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити.

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Укрзалізниця Миколаїв Херсон потяги
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