Атака РФ на Одеську область: Гуменюк розповіла, чи перетинали дрони кордон з Румунією

Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією. Однак ворожі дрони не перетинали кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі Радіо Свобода .

За її словами, зараз не працює пункт пропуску Орлівка-Ісакча між Україною та Румунією, який знаходиться в Одеській області.

Гуменюк також спростувала поширену у Telegram-каналах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.



"У нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного", - зазначила Гуменюк.

Нічна атака РФ на Одеську область

Нагадаємо, під час нічної атаки по Україні 26 вересня російська армія запустила 38 дронів-камікадзе, 26 з них вдалось збити силам протиповітряної оборони.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область.

"Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру", - написав він.

За його даними, постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.

Як повідомила Гуменюк, нічний удар "Шахедів" був спрямований на припортову та прикордонну інфраструктуру Одеської області.