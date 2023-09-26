У Кривому Розі пролунали вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу

У Кривому Розі пролунали вибухи ранком вівторка, 26 вересня, під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, після звуків вибуху в одному з районів міста видніється стовб диму. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Варто зауважити, що в ряді областей України оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичної атаки.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака на Україну

Близько опівночі 26 вересня в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. Тоді повідомлялось про роботу ППО у ряді областей України.

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