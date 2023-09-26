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В Воздушных силах показали, как украинские бойцы ночью сбивали "Шахеды"

Вторник 26 сентября 2023 12:41
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В Воздушных силах показали, как украинские бойцы ночью сбивали "Шахеды" Иллюстративное фото: в Воздушных силах показали, как украинские бойцы ночью сбивали "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники ночью метко отработали по вражеским дронам-камикадзе, которыми российские оккупанты атаковали территорию нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Олещук продемонстрировал боевую работу подразделений Воздушных Сил по вражеским ударным дронам типа Shahed 26 сентября.

"Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!" - написал командующий Воздушными силами.

Обстрел Украины 26 сентября

Этой ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, кое-где работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе атаковали Одессу, Кривой Рог Днепропетровской области, Черкасскую и Николаевскую области.

В частности, есть попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области, там также пострадали люди. В Кривом Роге россияне нанесли ракетный удар по одному из предприятий города.

Всего оккупанты запустили ночью 38 дронов-камикадзе по Украине, 26 из которых удалось сбить. Из-за ночной атаки россиян на Одесскую область на данный момент не работает пункт пропуска с Румынией и ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

Больше о последствиях ночной атаки читайте в материале РБК-Украина.

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