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У Повітряних силах показали фото палаючого російського Су-34

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 16:27
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У Повітряних силах показали фото палаючого російського Су-34 Фото: російський літак Су-34 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові збили другий за добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34. У Повітряних силах показали фото палаючої ворожої "сушки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"На фото не знак оклику і не знак питання, це - палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!", - написав Олещук.

Збиття російських літаків

За останні дні ЗСУ знищили 10 літаків росіян.

Сьогодні вранці стало відомо про "приземлення" російського Су-34 у понеділок, 26 лютого.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він став другим за добу.

23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

21 лютого був сбитий Су-34. Крім того, 19 лютого ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

Також 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Зазначимо, з початку вторгнення РФ до України ЗСУ збили 340 літаків окупантів.

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