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В Повітряних силах натякнули, чим атакували бухту Севастополя

Ілюстративне фото: в Повітряних силах натякнули, чим атакували бухту Севастополя (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові могли завдати удару по Севастополю 13 вересня за допомогою далекобійних ракет, які отримали від західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил генерала-лейтенанта Миколу Олещука.

Він зазначив, що британські та французькі журналісти цікавляться, яким типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" услід за "Москвою".

"Доповідаю! В авіації Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp - під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!" - написав генерал-лейтенант.

Олещук додав, що під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької ракети Taurus. Він зазначив, що тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше.

Командувач Повітряних сил вчергове подякував українським союзникам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора та звільняти наші території.

Атака на Севастополь

В ніч на 13 вересня в Севастополі пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Після цього на території заводу виникла пожежа, яку зафіксували супутники NASA.

Через атаку було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Водночас Sky News з посиланням на українські та західні джерела повідомило, що удару було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.

Більше про те, як Україні вдалося підбити російський підводний човен читайте у матеріалі РБК-Україна.

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