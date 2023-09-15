В Воздушных силах намекнули, чем атаковали бухту Севастополя

Он отметил, что британские и французские журналисты интересуются, каким типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".

"Докладываю! У авиации Воздушных Сил есть два типа крылатых ракет, которые предоставили партнеры для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp - под правое. Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта!" - написал генерал-лейтенант.

Олещук добавил, что под крыльями украинских бомбардировщиков найдется место и для немецкой ракеты Taurus. Он отметил, что тогда "игру в города" можно будет продолжить еще более эффективно.

Командующий Воздушными силами в очередной раз поблагодарил украинских союзников за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать наши территории.

Атака на Севастополь

В ночь на 13 сентября в Севастополе раздались взрывы. В Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

После этого на территории завода возник пожар, который зафиксировали спутники NASA.

Из-за атаки были повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

В то же время, Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщило, что удар нанесли крылатыми ракетами Storm Shadow.

Больше о том, как Украине удалось подбить российскую подлодку читайте в материале РБК-Украина.

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