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Бійці ГУР знищили російський Міг-29 на аеродромі "Бельбек" у Криму (відео)

14:23 04.07.2026 Сб
2 хв
ГУР показало ексклюзивне відео ураження ворожого літака
aimg Тетяна Степанова
Бійці ГУР знищили російський Міг-29 на аеродромі "Бельбек" у Криму (відео) Фото: бійці ГУР знищили російський Міг-29 на аеродромі "Бельбек" у Криму (Getty Images)
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Під час удару дронів ГУР по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму у ніч на 26 червня був знищений російський винищувач Міг-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок операції знищено російський винищувач Міг-29", - йдеться в повідомленні.

Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку - в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

Орієнтовні збитки Росій можуть становити десятки мільйонів доларів.

Знищення винищувачів РФ

Нагадаємо, у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

3 липня дрони СБУ вдруге за тиждень уразили винищувачі на аеродромі "Саки" та відпрацювали по ангарах аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму.

На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24.

За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

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Крим ГУР Миг-29 Війна в Україні
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