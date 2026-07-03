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СБУ уразила 7 літаків росіян на аеродромі "Саки" в Криму

13:24 03.07.2026 Пт
2 хв
Українські дрони атакували одразу два аеродрома в Криму
aimg Тетяна Степанова
СБУ уразила 7 літаків росіян на аеродромі "Саки" в Криму Фото: СБУ вдруге за тиждень вдарила по ангарах з винищувачами в Криму (Getty Images)
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Дрони Служби безпеки України вдруге за тиждень уразили винищувачі на аеродромі "Саки" та відпрацювала по ангарах аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

Це вже другий удар СБУ по аеродрому "Саки" за поточний тиждень у межах 40-денної операції впливу на РФ.

На військовому аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари, в яких зберігалися дрони "Шахед" та авіаційне обладнання.

Військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське" є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму.

Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

Інші удари по Криму

За інформацією командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бовді, ДРОНИ СБС протягом ночі 3 липня результативно відпрацьовали по 48 цілях ворога. Серед них:

  • електропідстанція ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС, н.п. Окунівка;
  • електропідстанція ПС 35 кВ "Тарханкут", н.п. Чорноморське;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Білогірськ", н.п. Білогірськ;
  • електропідстанція ПС 110/35 кВ "Випасне", н.п. Випасне;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Таврія", н.п. Ключі;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Миколаївка", н.п. Вінницьке;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Старий Крим", н.п. Старий Крим;
  • електропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська", н.п. Кар'єрне;
  • газова компресорна станція "Ключі", н.п. Ключі;
  • ЗРК "ТОР-М2", н.п. Смирнове, Запорізька обл.

40-денна операція впливу на Росію

Нагадаємо, 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки розпочинає 40-денну операцію впливу на Росію задля спонукання до завершення війни.

Всі удари СБУ з того дня є частиною цієї масштабної операції.

Зокрема, у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

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Служба безпеки України Крим Су-24 Росавіація Війна в Україні Атака дронів
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