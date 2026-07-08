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Главная » Новости » Война в Украине

Воздушные силы ВСУ "минунули" российский самолет

14:06 08.07.2026 Ср
1 мин
Украинские защитники сбили очередного "воздушного террориста" РФ
aimg Валерий Ульяненко
Воздушные силы ВСУ "минунули" российский самолет Фото: украинские истребители (armyinform.сom)
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В среду, 8 июля, украинские защитники сбили российский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

"Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста!", - рассказали военные.

Напомним, в ночь на 5 июля украинские дроны нанесли удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Этот объект российские войска используют для боевых вылетов, логистического обеспечения и технического обслуживания авиации.

Также в ночь на 26 июня во время атаки дронов Главного управления разведки по аэродрому "Бельбек" был уничтожен российский истребитель МиГ-29.

Кроме этого, 3 июля беспилотники СБУ второй раз через неделю атаковали военный аэродром "Саки" и нанесли удары по ангарам аэродрома "Гвардейское" на территории оккупированного полуострова.

По имеющимся данным, на аэродроме "Саки" были поражены семь ангаров, где хранилась авиационная техника, в том числе истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Согласно предварительной информации, в результате этой операции были уничтожены или повреждены по меньшей мере семь российских самолетов.

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