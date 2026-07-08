Воздушные силы ВСУ "минунули" российский самолет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

"Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста!", - рассказали военные.

Напомним, в ночь на 5 июля украинские дроны нанесли удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Этот объект российские войска используют для боевых вылетов, логистического обеспечения и технического обслуживания авиации.

Также в ночь на 26 июня во время атаки дронов Главного управления разведки по аэродрому "Бельбек" был уничтожен российский истребитель МиГ-29.