Повітряні сили знищили російський Су-34

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34", - повідомили в ПС.

Нагадаємо, що командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявляв, що українські військові, ймовірно, збили ще два ворожі літаки, які атакували лінію фронту керованими авіаційними бомбами.

У зв'язку з цим військові все ж зауважили, що цього разу було знешкоджено "на жаль, тільки один" борт.

ЗСУ нищать авіацію росіян

За останні два тижні українські військові знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, вчора, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34.

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