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"Очікуємо підтвердження". У Повітряних силах натякнули на знищення ще двох літаків РФ

Україна, Субота 02 березня 2024 17:22
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"Очікуємо підтвердження". У Повітряних силах натякнули на знищення ще двох літаків РФ Фото: ЗСУ, ймовірно, збили ще два ворожі літаки (t.me/ressentiment.channel)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові, ймовірно, збили ще два ворожі літаки, які атакували лінію фронту керованими авіаційними бомбами. Зенітні керовані ракети відпрацювали по російським Су-34 та Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил України Миколу Олещука.

"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату", - написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації, але літати окупантам стає дедалі важче.

"Та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо", - додав командувач ПС.

ЗСУ нищать авіацію росіян

За останні два тижні українські військові знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, вчора, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34.

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