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Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні: де є небезпека

Фото: 17 листопада в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні у більшості областей зранку 17 листопада оголошена повітряна тривога. В низці регіонів є загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Оновлено 08:30. ЗМІ повідомляють про вибух у Дніпрі.

Зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про перші чотири ракети в повітрі.

"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", - написав він.

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари по області.

"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області", - повідомив він.

Мер Полтави також пише про високу загрозу ударів по місту.

"Увага! Наразі існує велика вірогідність ракетних ударів! Не залишайте дітей без нагляду! Залишайтесь в укритті!" - пише Олександр Мамай.

Зі схожим повідомленням звернувся і міський голова Сум.

"Триває повітряна тривога. Є загроза ракетних ударів! Будьте обережними!" - повідомив Олександр Лисенко.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада Росія завдала наймасованішого удару по енергетичній інфраструктурі країни з початку повномасштабної війни.

Тоді ворог випустив по Україні 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити.

Втім, деякі влучили в ціль. Росіяни вдарили по житлових будинках столиці, внаслідок чого загинула жінка, а через атаки на енергетику багато міст та сіл частково залишилися без світла, по всій країні запроваджено аварійні відключення.

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