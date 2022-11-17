Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине: где есть опасность

Обновлено 08:30.

СМИ сообщают о взрывах в Днепре. Местные жители в соцсетях отмечают, что в городе фиксируют перебои с электроэнергией.

Обновлено в 09:00

Также о звуках взрывов сообщают жители Черкасской области.

В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых четырех ракетах в воздухе.

"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал он.

Между тем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах по области.

"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - сообщил он.

Мэр Полтавы также пишет о высокой угрозе ударов по городу.

"Внимание! Сейчас существует большая вероятность ракетных ударов! Не оставляйте детей без присмотра! Оставайтесь в укрытии!" - пишет Александр Мамай.

С похожим сообщением обратился и городской голова Сум.

"Идет воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов! Будьте осторожны!" - сообщил Александр Лысенко.

Напомним, вчера, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны с начала полномасштабной войны.

Тогда враг выпустил по Украине 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить.

Впрочем, некоторые попали в цель. Россияне ударили по жилым домам столицы, в результате чего погибла женщина, а из-за атак на энергетику многие города и села частично остались без света, по всей стране введены аварийные отключения.