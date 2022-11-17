Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине: где есть опасность

В Украине в большинстве областей с утра 17 ноября объявлена воздушная тревога. В ряде регионов есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 08:30.
СМИ сообщают о взрывах в Днепре. Местные жители в соцсетях отмечают, что в городе фиксируют перебои с электроэнергией.
Обновлено в 09:00
Также о звуках взрывов сообщают жители Черкасской области.
В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых четырех ракетах в воздухе.
"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал он.
Между тем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах по области.
"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - сообщил он.
Мэр Полтавы также пишет о высокой угрозе ударов по городу.
"Внимание! Сейчас существует большая вероятность ракетных ударов! Не оставляйте детей без присмотра! Оставайтесь в укрытии!" - пишет Александр Мамай.
С похожим сообщением обратился и городской голова Сум.
"Идет воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов! Будьте осторожны!" - сообщил Александр Лысенко.
Напомним, вчера, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны с начала полномасштабной войны.
Тогда враг выпустил по Украине 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить.
Впрочем, некоторые попали в цель. Россияне ударили по жилым домам столицы, в результате чего погибла женщина, а из-за атак на энергетику многие города и села частично остались без света, по всей стране введены аварийные отключения.
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