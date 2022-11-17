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Нова ціль Росії. Ворог бомбить газовидобуток України: прем'єр зробив заяву

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 10:37
Нова ціль Росії. Ворог бомбить газовидобуток України: прем'єр зробив заяву Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська здійснюють атаки по українському газовидобутку. Вони бомблять підприємства, зокрема, б'ють по Південному машинобудівному заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш". Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів. Ми розуміємо смак перемоги від контрнаступу", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що українців з лютого звикли до повітряних тривог та навчилися з цим жити.

Нагадаємо, що в Україні з 8:00 триває масштабна повітряна тривога. Наразі відомо про удари у Дніпрі та Одеській області.

У Києві та області працює ППО, військові збили у регіоні дві ракети та чотири іранські дрони-камікадзе.

Детальніше про ситуацію в регіонах - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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