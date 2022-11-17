У Дніпрі внаслідок обстрілів спалахнула сильна пожежа, кількість постраждалих зросла
Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
За його словами, росіяни завдали ударів по двох районах міста.
"Є попадання в промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджено житлові будинки поряд. Попередньо, п'ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.
Резніченко зазначив, що російська атака продовжується.
Оновлено 10:45.
Як повідомляє мер міста Борис Філатов у Facebook, кількість травмованих через ракетний удар по Дніпру зросла до восьми.
Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдають масованих ударів по українським містам.
Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте у нашому матеріалі.
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