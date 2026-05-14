Повістки на телефон та ТЦК онлайн: у Раду внесли законопроєкт про мобілізацію, але є нюанс

В Україні пропонують реформувати ТЦК, перетворивши їх на сервісні центри з повною цифровізацією. Йдеться про переведення всієї взаємодії в електронний кабінет, запровадження онлайн-повісток, обов'язкову відеофіксацію роботи працівників ТЦК і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15236.
Відповідний проєкт закону вніс у Верховну Раду народний депутат від "Слуги народу" Максим Заремський.
Як зазначає ініціатор, головна мета законопроєкту прибрати "ручний контакт", корупційні ризики та зробити правила призову прозорими.
Як наголосив в коментарі РБК-Україна член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, в умовах повномасштабної війни "питання мобілізації та проходження військової служби є вкрай чутливими і тому будь-які пропозиції в цій сфері завжди викликають істотний суспільний резонанс".
"Тому важливо не політизувати ці питання. Законопроєкт, про який Ви запитуєте, був зареєстрований народним депутатом, який є мажоритарником та членом бюджетного комітету Ради. Це його особиста ініціатива. Сенсу обговорювати цей проект немає, оскільки він немає нічого спільного з тим, що напрацьовує Міноборони і що буде підтримано нашим Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - сказав Веніславський.
На його думку, шансів, що цей законопроект буде розглядатись у залі парламенту, немає.
"Нардепи будують свою політичну кар'єру та формують впізнаваність різними шляхами: наприклад, можна зареєструвати таку ініціативу, яку всі будуть обговорювати, і в такий спосіб стати відомим", - додав Веніславський.
Нагадаємо, українська влада зараз працює над зміною підходів до комплектування війська. Пріоритетом є розширення контрактної форми служби та поступова модернізація чинних механізмів призову.
Зокрема, Міністерство оборони готує масштабну реформу системи рекрутингу та умов проходження служби. Як відомо, з 30 запланованих проєктів перші 10 уже готові до запуску. Докладнішу інформацію про подальші кроки та оновлені процедури в уряді обіцяють надати найближчим часом.
Однак нещодавно стало відомо, що зміни стосуватимуться, не лише мобілізації, а й будуть, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців - щодо термінів служби й грошового забезпечення.
Завдання запропонувати системні розв'язання проблем, які накопичилися з ТЦК, отримав міністр оборони Михайло Федоров.