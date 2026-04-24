Перші 10 із 30 проєктів готові: Федоров анонсував реформу умов служби у Силах оборони

Міністерство оборони готує комплексну реформу умов набору та служби в Силах оборони України. Перші 10 із 30 проєктів майже готові до запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Федоров розповів про перші три місяці робот на посаді міністра оборони.

"Завдання від президента - максимально швидко трансформувати систему, що пришвидшить зупинку ворога в небі та на землі й виснажить його економіку", - заначив міністр.

Одним з майже виконаних завдань Федорова на посаді є підготовка комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони.

"Перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску. Деталі - згодом", - розповів глава Міноборони.