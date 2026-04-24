Перші 10 із 30 проєктів готові: Федоров анонсував реформу умов служби у Силах оборони

12:09 24.04.2026 Пт
2 хв
Також зміняться умови набору в армію
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство оборони готує комплексну реформу умов набору та служби в Силах оборони України. Перші 10 із 30 проєктів майже готові до запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Федоров розповів про перші три місяці робот на посаді міністра оборони.

"Завдання від президента - максимально швидко трансформувати систему, що пришвидшить зупинку ворога в небі та на землі й виснажить його економіку", - заначив міністр.

Одним з майже виконаних завдань Федорова на посаді є підготовка комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони.

"Перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску. Деталі - згодом", - розповів глава Міноборони.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у Верховній Раді готують зміни до підходів мобілізації.

За словами народного депутата Федора Веніславського, нові правила передбачатимуть ширше залучення військових на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.

Очікується, що їх можуть представити вже найближчими місяцями.

Оцінюючи поточну ситуацію, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ефективність мобілізації можна оцінити на рівні 6-7 балів із 10.

Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським