Головна » Новини » Війна в Україні

Україна змінює підхід до мобілізації: коли можуть запровадити нові правила

Україна, Субота 14 лютого 2026 09:58
Україна змінює підхід до мобілізації: коли можуть запровадити нові правила Ілюстративне фото: Україна змінює підхід до мобілізації (GettyImages)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Кава

В Україні готують зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Нові правила можуть представити вже найближчими місяцями.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Читайте також: Мобілізація в Україні: омбудсмен назвав область, на яку мають рівнятися всі

Ставка на контрактну службу

За словами Веніславського, одним із ключових напрямів змін є збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу за контрактом. Очікується, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш прогнозованою для громадян.

"Коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян до контракту, а мінімізуємо кількість мобілізованих, це зможе суттєво змістити акценти в мобілізаційних заходах", - зазначив він.

Веніславський підкреслив, що значна частина мобілізованих готова підписати контракт строком від двох до п’яти років, який передбачатиме фінансові стимули та чіткіші гарантії соціального і правового захисту.

Водночас, за його словами, питання потребує узгодження з урядом, зокрема з Міністерством фінансів, через необхідність забезпечення відповідних виплат.

Коли можуть представити нові підходи

За словами Веніславського, напрацьовані зміни планують винести на широке обговорення вже найближчим часом - орієнтовно у лютому-березні.

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі, там лютий-березень, ми вже це винесемо для широкого обговорення, для комунікації і для ухвалення в парламенті", - сказав він.

Очікується, що нові підходи дозволять змістити акцент із примусової мобілізації на контрактну форму служби, що має зменшити кількість конфліктів і зробити систему більш передбачуваною.

Мобілізація в Україні

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив про масштаби проблем із мобілізацією, зазначивши, що наразі в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.

Для вирішення ситуації він анонсував комплексний аудит ТЦК та поглиблену перевірку Міністерства оборони і ЗСУ, спрямовану на боротьбу з корупцією та пошук ресурсів для покращення забезпечення військових.

Крім того, у січні 2026 року в Україні розпочалися курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади з метою синхронізації роботи державних структур і армії у питаннях мобілізаційної готовності.

За даними уряду, протягом року кількість заброньованих від мобілізації громадян зросла до 1,3 млн осіб, тоді як військові раніше закликали зменшити обсяги бронювання. Також повідомлялося про зміни у процесі мобілізації, які відбулися у 2025 році.

